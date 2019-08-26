 

По зданию в центре Киева выстрелили из гранатомета (видео)

26 августа 2019 г. 9:52
Источник: Интерфакс-Украина
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В ночь на понедельник в Киеве неизвестные стреляли из гранатомета по зданию Мостобуда на улице Паньковской, 5, сообщило интернет-издание "Информатор Киев".

На видео, обнародованном на странице издания в Фейсбук, показано место инцидента – поврежденный фасад здания. Сообщается, что информация о звуке, похожем на взрыв, поступила от пользователей Facebook около 1:00 ночи понедельника.

На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденные окна на четвертом этаже. Также на месте происшествия возле здания был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

По состоянию на 3:00 понедельника информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работают правоохранители, дежурят медики и спасатели.

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