Почему бронежилет не защитил погибшего в Харькове полицейского

Патрульному полицейскому, который погиб при нападении неизвестного возле Харьковского городского совета, пули попали в незащищенное пластинами бронежилета место. Об этом на своей странице Facebook написал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Восьмой погибший на службе патрульный полицейский. 29-летнему Дмитрию Кириенко пули преступника, из переработанных в боевые стартовых пистолетов, попали в бок - там наиболее уязвимое, не защищенное пластинами бронежилета место туловища», - сообщил он.