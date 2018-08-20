Почему бронежилет не защитил погибшего в Харькове полицейского

20 августа 2018 г. 12:42
676 просмотров

Патрульному полицейскому, который погиб при нападении неизвестного возле Харьковского городского совета, пули попали в незащищенное пластинами бронежилета место. Об этом на своей странице Facebook написал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Восьмой погибший на службе патрульный полицейский. 29-летнему Дмитрию Кириенко пули преступника, из переработанных в боевые стартовых пистолетов, попали в бок - там наиболее уязвимое, не защищенное пластинами бронежилета место туловища», - сообщил он.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.