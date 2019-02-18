Почему подожгли обувной склад: версии пожарных и производителей

Это кадры сняты пожарными. На них около тридцати спасателей борются с огнем в складском помещении по проспекту Гагарина, 127 А. О пожаре на номер 101 сообщили местные охранники, рассказывает помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. Свидетели говорили, что горит помещение на первом этаже, где хранилась швейная фурнитура и мебель.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Вони вже бачили полум'я. К місцю події було направлено наше відділення - це шість автоцистерн, також було задіяне для гасіння пожежі одно відділення Національного університету цивільного захисту. Також було к місцю події було направлено газо-димо захисна служба бо було сильне задимлення, нашим пожежним прийшлось працювати в апаратах захисту органів дихання.

Сегодня о пожаре в магазине напоминает толстый слой копоти, что дошел до пятого этажа здания и с десяток рабочих, которые до сих пор борются с его последствиями.

Николай, местный охранник

Ну, вещи там горели, там же ж швейки. Ну, короче магазин там горел.

Анатолий, рабочий

Выгребаем сейчас горелое, мусор выкидываем.

По словам Игоря Лупандина, по приезду пожарных огнем уже были охвачены 400 квадратных метров, а это практически все помещение склада. Уже начали гореть конструкции здания, поэтому была опасность перехода огня на этажи расположены выше.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Гасінням пожежі керував начальник головного управління Волобуєв Олександр Васильович, а також на місці працювала оперативно-слідча група, яку очолювали правоохоронні органи. були задіяні наші фахівці в тому числі працівники пожежно-слідчої лабораторії. Попередня причина даної - це занос відкритого джерела вогню невідомою людиною.

В телефонном разговоре представитель компании Вероника Фиголь рассказала, что два года назад у них уже случались пожары. Один был незначительный, и ее списали на самовозгорание, а второй, в Днепропетровске официально рассматривался как поджог. Теперь говорит, они уверены все это не случайно, все пожары, связанны с бизнесом. Впрочем, уверяет Фиголь, конфликтов с конкурентами компания не имеет, поэтому кто, таким образом, пытается их донимать - не понимает. Но зацепка есть, ведь внешние камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин. Вероника уверена - действовали профессионалы.

Есть шанс найти поджигателей. Один из них получил ожог лица. Человек. Среднего телосложения. Любая информация: лечение в ожоговом центре, приобретение лекарств от ожогов лица и прочее.

По фактам событий следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.