Почтальон ответит за присвоение крупной суммы денег
22 декабря 2018 г. 9:13
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника почтового отделения, которую подозревают в присвоении денег.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным ведомства, 52-летняя женщина систематически забирала деньги из кассы отделения. Эти средства люди платили за почтовые и коммунальные услуги. Так, в течение нескольких месяцев 2017-2018 годов женщина присвоила больше 160 тысяч гривен.
Если вина почтальона будет доказана в суде, ей грозит до 5 лет лишения свободы.