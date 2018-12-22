Почтальон ответит за присвоение крупной суммы денег

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника почтового отделения, которую подозревают в присвоении денег.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, 52-летняя женщина систематически забирала деньги из кассы отделения. Эти средства люди платили за почтовые и коммунальные услуги. Так, в течение нескольких месяцев 2017-2018 годов женщина присвоила больше 160 тысяч гривен.