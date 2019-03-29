Почти 300 пожаров в экосистемах и один погибший: как поджог травы может превратиться в катастрофу

С приходом первого весеннего тепла всё чаще случаются пожары, возникшие от так называемой, «очистки» природы, говорят в ГСЧС. При этом, люди, бросая спичку в сухую траву, не задумываются о последствиях своих действий, говорят пожарные. Только прошлой весной огонь уничтожил несколько десятков домов, киосков и едва не перекинулся на заправки. А с начала текущего месяца пожарные бригады выезжали тушить горящую траву уже почти 300 раз.

Евгений Василенко, ведущий специалист по связям с общественностью ГУ ГСЧС в Харьк. обл:

Нерідко траплялись випадки, коли звичайне спалюванння сухого листя призводило до того, що вогонь перекидався на дерев’яні паркани, господарчі та житлові будинки. Траплялись випадки, коли вогонь розповсюджувався на газопроводи, а також лінії електропередач.

Больше всего от огня страдает животный мир - первые выводки зайчат, ежики и мыши. Сейчас неравнодушные пользователи соцсетей даже проводят «флешмоб» с фотографией ежика, который просит не жечь траву, потому что хочет жить. Одна украинская семья даже приютила такого «погорельца», который остался без частей иголок и сейчас лечится.

Алла Некос, зав. каф. эколог. безопасности и эколог. образования ХНУ им. В.Н. Каразина:

Если говорить о том, что человек своей деятельностью может повлиять на окружающую среду - как раз именно один из тех факторов, который наиболее опасный.

Вместе с тем, дым от горящей травы очень вреден и для людей, говорят экологи. Больше всего чувствуют это весной аллергики и астматики. Все, что могут посоветовать им - сообщать о поджогах в полицию. Ведь согласно статье 27 Закона Украины – «Выжигание сухой природной растительности без соответствующих разрешений запрещено и карается штрафами». Также, пожарные отмечают, что нередко во время того, как они целый день тушат кем-то подожженную траву, их помощь может быть жизненно необходимой в другом месте.