Почти 700 килограммов красной икры. Пограничники выявили крупную партию контрабандного деликатеса из России

Контрафактный деликатес. Три мужчины - жители населенного пункта Борисовка накануне пытались переправить из Российской Федерации крупную партию красной икры. Однако, наряд пограничников помешал ей оказаться на новогоднем столе.

Оксана Иванец, помощник начальника Восточного регионального управления ГПСУ

Сьогодні вночі прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського прикордонного загону затримав трьох осіб неподалік від прикордонного контролю біля населеного пункту Борисівка. Три особи займалися тим, що прокладали місток з піддонів через контрольно-слідову смугу.

Также рядом с мостиком пограничники заметили этикетки от красной икры, а через некоторое время - обнаружили и сам деликатес. 660 килограммов рыбного продукта сомнительного качества были расфасованы в 30 пластиковых контейнеров.

Оксана Иванец, помощник начальника Восточного регионального управления ГПСУ

Вони були затримані в адміністративному порядку, на них було складено протоколи про порушення режиму державного кордону, тому що вони знаходились поблизу державного кордону без документів. Документів на товар виявлено не було, тому ми вважаємо, що цей товар все ж таки контрафактний і дуже сумнівної якості.