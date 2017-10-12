Под Балаклеей в пожаре погиб мужчина

12 октября 2017 г. 12:07
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О пожаре в жилом доме в селе Вербовка Балаклейского района накануне рассказали соседи, которые увидели пламя.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем были охвачены деревянные конструкции пристройки и крыши дома на площади около 40 кв. м. Во время проведения разведки пожара, спасатели обнаружили обгоревшее тело владельца домовладения 1941 года.

В 12:13 пожар был локализован, в 13:49 полностью ликвидирован.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил устройства печи на твердом топливе.

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