Под Балаклеей в пожаре погиб мужчина

О пожаре в жилом доме в селе Вербовка Балаклейского района накануне рассказали соседи, которые увидели пламя.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем были охвачены деревянные конструкции пристройки и крыши дома на площади около 40 кв. м. Во время проведения разведки пожара, спасатели обнаружили обгоревшее тело владельца домовладения 1941 года.

В 12:13 пожар был локализован, в 13:49 полностью ликвидирован.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил устройства печи на твердом топливе.