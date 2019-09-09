Под Богодуховым перевернулся внедорожник: погибла женщина

Накануне в 19:00 на трассе Харьков-Ахтырка в районе поселка Купеваха Богодуховского района перевернулся Mitsubishi Pajero – погибла женщина-пассажир авто.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 49-летний водитель Mitsubishi не правился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

От полученных травм на месте ДТП скончалась 44-летняя спутница водителя. Еще один пассажир – 70-летняя мать погибшей – доставлена в больницу.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.