 

Под Богодуховым перевернулся внедорожник: погибла женщина

09 сентября 2019 г. 12:36
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Накануне в 19:00 на трассе Харьков-Ахтырка в районе поселка Купеваха Богодуховского района перевернулся Mitsubishi Pajero – погибла женщина-пассажир авто.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 49-летний водитель Mitsubishi не правился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

От полученных травм на месте ДТП скончалась 44-летняя спутница водителя. Еще один пассажир – 70-летняя мать погибшей – доставлена в больницу.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

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