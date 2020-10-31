Под Чугуевом в результате ДТП перевернулся ВАЗ: водитель госпитализирован

31 октября 2020 г. 14:00

Накануне в 10:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Каменная Яруга не разминулись Peugeot 301 и ВАЗ 2108, который после столкновения слетел с трассы и перевернулся.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель ВАЗ, двигаясь в направлении Чугуева, не справился с управлением и допустил столкновение с иномаркой.

В результате ДТП 57-летний водитель ВАЗ получил травмы и был госпитализирован. 27-летнюю женщину, управлявшая Peugeot, медики осмотрели и отпустили домой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

 

 

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