Под Днепром на ходу загорелась электричка

22 июня 2019 г. 19:00
Источник: Левый берег
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Под Днепром утром в субботу, 22 июня, загорелась электричка Днепр-Пятихатки.

Инцидент произошел около 5:40, на станции "169 километр", пишет Информатор.

"Произошло возгорание в электричке, курсирующей в Пятихатки. В инциденте никто не пострадал. Пассажиры во время возгорания не ждали остановки состава и прыгали из вагонов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, загорелась проводка. Дым распространился по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки. Прыгать было высоко и на камни", - рассказала очевидица события.

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что произошел пожар. Сейчас движение восстановлено.

 

Видео: 

В Днепре загорелась электричка

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