 

Под Харьковом 22-летнего парня избил и ограбил его знакомый

15 августа 2019 г. 15:30
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14 августа в полицию поступило сообщение от жителя Змиевского района о том, что его 22-летнего сына избил знакомый и вырвал из рук мобильный телефон.

Как было установлено, 23-летний злоумышленник в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области случайно встретил потерпевшего, с которым был ранее знаком.

Как рассказал начальник Змиевского отдела полиции Александр Володин, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего и повалил его на землю. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, злоумышленник выхватил у него мобильный телефон и скрылся.

Через несколько часов правоохранители задержали нападавшего.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Вещественное доказательство – телефон - изъято. 

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

 

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