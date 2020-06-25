Под Харьковом 50-летняя женщина стала жертвой изнасилования. Подозреваемый задержан

25 июня 2020 г. 19:35
Автор: Марина Николаева
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Накануне в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение от местной 50-летней жительницы. Она рассказала о том, что в лесном массиве вблизи села Подворки на нее напал неизвестный мужчина, который изнасиловал ее, применяя физическую силу.

Антон Федоров, заместитель начальника Дергачевского ОП ГУНП в Харькоовской области

Принятыми мерами Дергачевского отдела полиции совместно с работниками уголовного розыска злоумышленник на следующий день был задержан.

Задержанным оказался 34-летний житель поселка Солоницевка. По данным следствия, он обоснованно подозревается в совершении преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

По новому факту преступления следователем открыто уголовное производство по статье «Изнасилование». В случае обвинительного приговора злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрении и содержании под стражей.

 

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Под Харьковом 50-летняя женщина стала жертвой изнасилования. Подозреваемый задержан - 25.06.2020

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