Под Харьковом автомобиль повредил газопровод: люди на несколько дней остались без газа

В Золочевском районе на днях произошло ЧП на газопроводе.

Как сообщили в пресс-службе региональной газовой компании «Харьковгаз», 16 июня в 15-15 водитель автомобиля ВАЗ-21099 механически повредил газопровод среднего давления в поселке Александровка Золочевского района, в результате чего без газа остались потребители поселка.

Специалисты предприятия оперативно локализовали аварийную ситуацию.

На месте проводятся ремонтные работы. Возобновление газоснабжения запланировано на сегодня, 19 июля 2019 года.