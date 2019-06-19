Под Харьковом автомобиль повредил газопровод: люди на несколько дней остались без газа

19 июня 2019 г. 12:00
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В Золочевском районе на днях произошло ЧП на газопроводе.

Как сообщили в пресс-службе региональной газовой компании «Харьковгаз», 16 июня в 15-15 водитель автомобиля ВАЗ-21099 механически повредил газопровод среднего давления в поселке Александровка Золочевского района, в  результате чего без газа остались потребители поселка.

Специалисты предприятия оперативно локализовали аварийную ситуацию.

На месте проводятся ремонтные работы. Возобновление газоснабжения запланировано на сегодня,  19 июля 2019 года.

 

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