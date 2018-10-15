Под Харьковом автомобиль сбил мужчину и скрылся

15 октября 2018 г. 18:33
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14 октября в 08-50 в полицию поступило сообщение, что возле жилого дома по улице Первомайской в селе Слобожанское Липецкого района обнаружили 28-летнего местного жителя без сознания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Его обнаружили прохожие в кювете возле проезжей части. 

Медики бригады скорой медицинской помощи доставили мужчину в бессознательном состоянии в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. 

Врачи констатировали у мужчины сотрясение головного мозга и другие травмы. 

По мнению медиков, такие повреждения у пострадавшего могли произойти в результате наезда автомобилем.

Сейчас решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований. 

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

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