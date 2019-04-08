Под Харьковом автомобиль сбил пешехода, который шел по дороге: мужчина погиб

08 апреля 2019 г. 16:49
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7 апреля в 01:13 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «Харьков-Киев» неподалеку от поворота на Люботин автомобиль «Мерседес» сбил пешехода, который шел по проезжей части трассы. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, от полученных травм 31-летний харьковчанин погиб на месте аварии.

За рулем авто в момент ДТП находился 55-летний мужчина.

Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

 

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