Под Харьковом автомобиль сбил пешехода, который шел по дороге: мужчина погиб

7 апреля в 01:13 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «Харьков-Киев» неподалеку от поворота на Люботин автомобиль «Мерседес» сбил пешехода, который шел по проезжей части трассы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, от полученных травм 31-летний харьковчанин погиб на месте аварии.

За рулем авто в момент ДТП находился 55-летний мужчина.

Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.