Под Харьковом чиновник украл у государства более 200 тысяч гривен

В поселке Солоницевка Дергачевского района правоохранители разоблачили чиновника, который присвоил государственные деньги, выделенные на диспетчеризацию лифтов. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время досудебного расследования установлено, что субъект хозяйствования в декабре 2018 года, злоупотребляя своим служебным положением, отражал в первичных учетных документах фактически выполненные работы и материалы. Таким образом, должностное лицо завладело государственными средствами, которые были выделены на диспетчеризацию лифтов в жилых домах в поселке Солоницевка. 22 мая ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данных преступлений законом предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время проведение следственных действий продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.