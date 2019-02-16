Под Харьковом электричка насмерть сбила подростка

15 февраля в 15:57 вблизи остановочной платформы поселка Слобожанское Змиевского района пригородная электричка сообщением «Харьков-Изюм» под управлением 31-летнего машиниста сбила насмерть 16-летнего жителя Змиевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, парень переходил железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал поезда.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.