Под Харьковом «Газель» сбила ребенка на велосипеде

27 апреля 2018 г. 10:52
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26 апреля в 20-51 в  Кегичевке 44-летний водитель автомобиля "Газель"  сбил велосипедиста, 12-летнего ученика местного лицея, который двигался по встречному направлению.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате столкновения автомобиль врезался в забор и перевернулся.

В результате ДТП 12-летний мальчик получил тяжелые травмы.

Пострадавшего доставили в районную больницу с открытой черепно-мозговой травмой и травмой правого глаза.

В связи с тем, что  состояние ребенка тяжелое, медики решили госпитализировать его в харьковскую больницу.

Сейчас ребенок находится в коме, врачи оказывают мальчику необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП следователем Кегичевского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водителю автомобиля грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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