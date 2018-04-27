Под Харьковом «Газель» сбила ребенка на велосипеде

26 апреля в 20-51 в Кегичевке 44-летний водитель автомобиля "Газель" сбил велосипедиста, 12-летнего ученика местного лицея, который двигался по встречному направлению.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате столкновения автомобиль врезался в забор и перевернулся.

В результате ДТП 12-летний мальчик получил тяжелые травмы.

Пострадавшего доставили в районную больницу с открытой черепно-мозговой травмой и травмой правого глаза.

В связи с тем, что состояние ребенка тяжелое, медики решили госпитализировать его в харьковскую больницу.

Сейчас ребенок находится в коме, врачи оказывают мальчику необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП следователем Кегичевского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водителю автомобиля грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.