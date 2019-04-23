Под Харьковом горел частный дом

22 апреля в 12:03 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гвардейской, 57 в Чугуеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасательных подразделений площадь пожара уже составляла около 60 кв.м. Горела деревянная крыша дома и перекрытия.

Опасность угрожала и соседскому дому, который стоял в 3 метрах от горевшего, где уже начало гореть перекрытие на площади 5 кв.м.

В 12:29 огонь пожарные локализовали, в 13:35 - полностью ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.