Под Харьковом горел частный дом

23 апреля 2019 г. 10:25
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22 апреля в 12:03 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гвардейской, 57 в Чугуеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасательных подразделений площадь пожара уже составляла около 60 кв.м. Горела деревянная крыша дома и перекрытия.

Опасность угрожала и соседскому дому, который стоял в 3 метрах от горевшего, где уже начало гореть перекрытие на площади 5 кв.м.

В 12:29 огонь пожарные локализовали, в 13:35 - полностью ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

 

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