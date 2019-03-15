Под Харьковом горел частный дом: есть жертва

14 марта в 16:58 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань, в переулке Весеннем, 31.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных дом площадью 100 кв.м. почти полностью была охвачена огнем.

Горела крыша и деревянные конструкции перекрытия дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили на кухне тело 85-летней хозяйки дома без признаков жизни.

В 18:39 пожар локализовали и в 20:12 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.