Под Харьковом горел частный дом: есть жертва

15 марта 2019 г. 9:45
89 просмотров

14 марта в 16:58 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань, в переулке Весеннем, 31.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных дом площадью 100 кв.м. почти полностью была охвачена огнем.

Горела крыша и деревянные конструкции перекрытия дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили на кухне тело 85-летней хозяйки дома без признаков жизни.

В 18:39 пожар локализовали и в 20:12 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.