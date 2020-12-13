Под Харьковом загорелся частный дом: на месте пожара нашли погибшего мужчину

13 декабря 2020 г. 16:05
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В Харьковском районе  произошел пожар в 2-х этажном жилом доме, во время которого пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 12 декабря в 16:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Большая Рогань, на ул. Опытной, 35.

На момент прибытия пожарных стало известно, что на 1-м этаже в комнате горел диван и в коридоре пол на площади около 6 кв.м.

На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины – хозяина дома.

Спасатели в 17:48 локализовали огонь.

Окончательная его ликвидация состоялась в 18:37.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

 

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