Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

В Дергачевском районе в результате пожара в доме погиб мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 24 декабря в 6:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в поселке Пересечное, где на улице Михайловской, 76 горел частный жилой дом.
Прибывшие на место спасатели установили, что в доме горят деревянные перегородки, перекрытия крыши и домашние вещи в комнате на площади 30 кв.м.
В результате пожара погиб 44-летний мужчина.
В 6:47 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 09:57 - полностью ликвидировали.
Окончательную его причину устанавливают.