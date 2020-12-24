Под Харьковом горел частный дом: погиб мужчина

В Дергачевском районе в результате пожара в доме погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 24 декабря в 6:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в поселке Пересечное, где на улице Михайловской, 76 горел частный жилой дом.

Прибывшие на место спасатели установили, что в доме горят деревянные перегородки, перекрытия крыши и домашние вещи в комнате на площади 30 кв.м.

В результате пожара погиб 44-летний мужчина.

В 6:47 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 09:57 - полностью ликвидировали.

Окончательную его причину устанавливают.