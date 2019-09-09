Под Харьковом горел частный дом: женщина и трое детей отравились угарным газом

8 сентября в 5:35 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Мичурина, 19 в городе Первомайский. Там горела пристройка к дому, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей жительница дома, 1992 года рождения, успела покинуть дымящиеся помещения и вывести наружу своих детей: мальчиков 2018, 2016 и 2003 годов рождения.

Она вовремя сориентировалась, не стала выходить через пристройку, которая пылала, а эвакуировалась вместе с детьми через окно.

Однако в результате действия токсичного дыма женщина и дети получили отравление угарным газом.

Бригада скорой медицинской помощи немедленно госпитализировала пострадавших в центральную районную больницу.

Площадь пожара составила 30 кв.м. Огонь начал перекидываться на крышу дома, однако пожарные не допустили уничтожения огнем деревянных конструкций основной части здания.

В 5:43 пожар локализовали и в 7:36 ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.