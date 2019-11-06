Под Харьковом горел дом: пострадали мать и сын

06 ноября 2019 г. 17:55
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В Богодуховском районе во время пожара в частном домовладении пострадали 2 человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 ноября в 12:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Новоселовка, на ул. Лесной, 25.

На момент их прибытия жилой дом полностью был охвачен огнем.

Площадь пожара составила около 80 кв. м.

Во время пожара получили ожоги 70-летняя женщина и ее 52-летний сын.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие были госпитализированы в 4-ю больницу города Харькова.

В 12:30 пожар спасатели локализовали, сейчас идет его ликвидация. Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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