Под Харьковом горел дом: пострадали мать и сын

В Богодуховском районе во время пожара в частном домовладении пострадали 2 человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 ноября в 12:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Новоселовка, на ул. Лесной, 25.

На момент их прибытия жилой дом полностью был охвачен огнем.

Площадь пожара составила около 80 кв. м.

Во время пожара получили ожоги 70-летняя женщина и ее 52-летний сын.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие были госпитализированы в 4-ю больницу города Харькова.

В 12:30 пожар спасатели локализовали, сейчас идет его ликвидация. Причину возникновения пожара устанавливают.