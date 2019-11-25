Под Харьковом горел дом: пострадавшая в больнице

25 ноября 2019 г. 10:46
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В Змиевском районе в результате пожара в частном доме пострадала женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 ноября в 15:02 спасателям поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Павлова, 4 в селе Тарановка.

На момент прибытия спасателей в доме горела одна из комнат.

Площадь пожара составила 20 кв.м.

В результате пожара 59-летняя хозяйка дома получила отравление продуктами горения.

Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу.

Спасатели локализовали пожар в 15:36 и в 17:45 полностью ликвидировали.

По предварительным данным ГСЧС, причиной сгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.

 

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