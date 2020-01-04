Под Харьковом горел дом: пожар тушили 6 часов

04 января 2020 г. 11:35
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3 января в 15:22 спасателям поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Тимофеевка Золочевского района, там горел дом на ул. Мира, 12.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в доме барачного типа горела крыша над 4 комнатами и три комнаты на площади около 140 кв.м.

В 17:08 пожарным удалось локализовать огонь, а в 23:00 - полностью его ликвидировать.

Травмированных и погибших в результате пожара нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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