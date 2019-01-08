Под Харьковом горел санаторий

8 января в 04:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в 6-этажном административном корпусе санатория «Курорт Березовские минеральные воды», который расположен в селе Березовское Дергачевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горит первый этаж 6-этажного корпуса.

Огонь мог распространиться на второй этаж.

Площадь пожара составляла около 350 кв.м.

Пожар спасатели локализовали в 06:05, а в 07:41 полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших при пожаре нет.

Причину пожара и сумму ущерба устанавливают.