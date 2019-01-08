Под Харьковом горел санаторий

8 января в 04:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в 6-этажном административном корпусе санатория «Курорт Березовские минеральные воды», который расположен в селе Березовское Дергачевского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горит первый этаж 6-этажного корпуса.
Огонь мог распространиться на второй этаж.
Площадь пожара составляла около 350 кв.м.
Пожар спасатели локализовали в 06:05, а в 07:41 полностью ликвидировали.
Жертв и пострадавших при пожаре нет.
Причину пожара и сумму ущерба устанавливают.