Под Харьковом горел санаторий

08 января 2019 г. 10:12
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8 января в 04:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в 6-этажном административном корпусе санатория «Курорт Березовские минеральные воды», который расположен в селе Березовское Дергачевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горит первый этаж 6-этажного корпуса.

Огонь мог распространиться на второй этаж.

Площадь пожара составляла около 350 кв.м.

Пожар спасатели локализовали в 06:05, а в 07:41 полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших при пожаре нет.

Причину  пожара и сумму ущерба устанавливают.

 

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