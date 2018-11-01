Под Харьковом горела фура

30 октября в 20:30 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Малиновка Чугуевского района на ул. Олимпийской, напротив дома номер 1, горит фура с прицепом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил задние колеса и кузов грузовика «МАН».
Площадь пожара составляла около 10 кв.м.
Пожарные локализовали пожар в 20:53.
Полностью ликвидировали возгорание в 21:32.
Груз, который находился в грузовике, был спасен.
Пострадавших нет
Причину пожара устанавливают.