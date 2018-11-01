Под Харьковом горела фура

01 ноября 2018 г. 8:57
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30 октября в 20:30 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Малиновка Чугуевского района на ул. Олимпийской, напротив дома номер 1, горит фура с прицепом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил задние колеса и кузов грузовика «МАН».

Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 20:53.

Полностью ликвидировали возгорание в 21:32.

Груз, который находился в грузовике, был спасен.

Пострадавших нет

Причину пожара устанавливают.

 

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