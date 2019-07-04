Под Харьковом горело пшеничное поле

3 июля в 22:43 в Службу спасения поступила информация о возгорании пшеницы на корню на одном из фермерских полей неподалеку села Новодмитровка Сахновщанского района Харьковщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ко времени прибытия пожарных горела пшеница в глубине поля на площади 15 га. На помощь бойцам ГСЧС прибыли 3 фермерских трактора.
Фермеры проводили опахивание очага пожара и тушили огонь своей приспособленной техникой.
Совместными усилиями селян и спасателей пожар удалось локализовать в 23:15 и в 23:40 полностью ликвидировать.
Причину, по которой вспыхнула пшеница, устанавливают.