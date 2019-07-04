 

Под Харьковом горело пшеничное поле

04 июля 2019 г. 10:26
1 просмотр

3 июля в 22:43 в Службу спасения поступила информация о возгорании пшеницы на корню на одном из фермерских полей неподалеку села Новодмитровка Сахновщанского района Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ко времени прибытия пожарных горела пшеница в глубине поля на площади 15 га. На помощь бойцам ГСЧС прибыли 3 фермерских трактора.

Фермеры проводили опахивание очага пожара и тушили огонь своей приспособленной техникой.

Совместными усилиями селян и спасателей пожар удалось локализовать в 23:15 и в 23:40 полностью ликвидировать.

Причину, по которой вспыхнула пшеница, устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.