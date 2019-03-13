Под Харьковом грабитель пытался убить топором хозяйку дома

13 марта 2019 г. 11:00
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Под Харьковом грабитель пытался убить пенсионерку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 12 марта около 16:00 злоумышленник проник в дом 82-летней пенсионерки и обухом топора нанес несколько ударов по голове. 

Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и рубленой раной головы доставили в отделение реанимации Валковской районной больницы.

В тот же день правоохранители установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний ранее судимый житель села Шелестово Харьковской области.

Установлено, что злоумышленник проник в дом потерпевшей с целью кражи. Однако пожилая хозяйка находилась в доме и заметила мужчину. Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую топором.

Следователем Коломакского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

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