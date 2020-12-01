Под Харьковом иномарка выехала на «встречку»: повреждены четыре авто, двое пострадавших

01 декабря 2020 г. 11:53
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Сегодня в 8 утра на трассе в районе поселка Покотиловка столкнулись четыре авто: Volkswagen Passat CC, Mitsubishi Lancer, Opel Astra и ЗАЗ Славута. Травмы в аварии получили два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьоквской области, предварительно установлено, что 44-летний водитель Volkswagen пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, потерял управление и допустил столкновение с Mitsubishi, Opel и Славутой.

В результате с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу водитель Volkswagen и 54-летний водитель Opel.

Информация зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства уточняются.

 

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