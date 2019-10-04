 

Под Харьковом ищут 82-летнего мужчину, который потерялся в лесу

04 октября 2019 г. 16:00
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В Харьковском районе ищут 82-летнего мужчину, который потерялся в лесу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратилась 73-летняя жительница Мерефы. 

Женщина сообщила, что ее муж вместе со своим знакомым поехал на могилу неизвестного солдата, которая расположена в поселке Хорошево в лесополосе, и до настоящего времени не вернулся.

Попутчик пенсионера рассказал, что на некоторое время он отошел, а когда вернулся, то дедушки уже не было.

Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. 

Сейчас правоохранители продолжают поисковую операцию.

В поисках пенсионера задействован весь личный состав отдела полиции в составе 30 человек и 60 военнослужащих Национальной гвардии.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «безвестно отсутствует».

 

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