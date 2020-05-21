Под Харьковом ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Харьковской области разыскивают пропавшую 17-летнюю Марию Серебрякову.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, жительница поселка Малая Даниловка 20 мая около 7:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, длинные, глаза серо-зеленые.

Девушка была одета в черную куртку, брюки цвета хаки, черные ботинки.

Всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой полицейские просят сообщить в Дергачевский отдел полиции по телефонам: 0503444072, 0509802597 или 102.