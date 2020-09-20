Под Харьковом ищут пропавшую женщину

20 сентября 2020 г. 19:25
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Под Харьковом полиция вместе с волонтерами ищут пропавшую Евгению Китоян, 1939 года рождения. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковчанка 17 сентября поехала на дачу в село Терновая Харьковского района и заблудилась в лесу.

Женщина была одета в зеленую кофту, серые брюки, красный платок. 

На поиски пропавшей задействованы около 50 человек. В состав поисковых групп входят сотрудники Липецкого отделения полиции, кинологи и волонтеры. 

Какую-либо информация о разыскиваемой в полиции просят сообщить в Липецкое отделение полиции по телефону (057) 747-12-02 или 102. 

 

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