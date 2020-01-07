Под Харьковом произошло ДТП: из искореженного автомобиля пострадавшую доставали спасатели

07 января 2020 г. 11:00
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В Харьковской области спасатели оказывали помощь пострадавшей в ДТП женщине-пассажиру, деблокировав её из искореженного автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 6 января в 18:20 в Змиевском районе на трассе Мерефа-Борки, возле знака «Змиевской район», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «Merсеdes Sprinter» и грузового автомобиля с прицепом «МАЗ».

В результате столкновения данных авто 52-летняя пассажир «Merсеdes Sprinter» оказалась зажата между конструкциями авто и не могла самостоятельно выбраться.

К тому же женщина получила травмы и нуждалась в помощи медиков.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Сейчас она находится в 4-й городской больнице скорой и неотложной помощи в Харькове.

 

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