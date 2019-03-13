Под Харьковом из ледяной воды спасали мужчин

12 марта в 11:23 спасателям поступило сообщение о том, что на пруду Перекошка в Люботине под лед провалился рыбак.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие спасатели увидели, что на расстоянии 30 м от берега на льду находились трое мужчин.
Как потом выяснилось, 62-летний рыбак провалился под лед.
Двое молодых людей бросились ему на помощь, но и сами провалились.
Когда все трое смогли выбраться на поверхность льда, на спасение были потрачены все их силы.
К тому же страх еще раз провалиться сдерживал людей от попыток добраться до берега.
Толщина льда на пруду была меньше 7 см и составляла опасность для передвижения людей. Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали резиновую лодку как страховку и транспортное средство.
Двое спасателей подобрались с лодкой к проруби, погрузили в нее 62-летнего мужчину и доставили к берегу, где его ждали медики «скорой».
Молодые люди под контролем спасателей смогли самостоятельно доползти до твердой земли.
Спасенный рыбак после осмотра медиками от дальнейшей госпитализации отказался.