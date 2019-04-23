Под Харьковом из погреба вытащили мужчину, у которого случился инсульт

23 апреля 2019 г. 15:22
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В Нововодолажском районе Харьковской области спасатели помогли медикам спасти мужчину, попавшего в беду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,  23 апреля в 9:10 спасателям позвонили медики бригады скорой медицинской помощи, которые сообщили, что они находятся в селе Ракитное на улице Молодежной, 51 и не могут вытащить больного мужчину, 1937 года рождения, из погреба.

Прибывшие на вызов спасатели на месте узнали от медиков, что у мужчины - подозрение на инсульт. Он был в сознании, но двигаться не мог.

Врачи осмотрели его, оказали первую помощь, но вытащить самостоятельно его не смогли.

Тогда спасатели вместе с медиками закрепили больного специальных медицинских носилках и с помощью спасательной веревки достали из трехметровой глубины погреба.

На поверхности врачи еще раз оказали мужчине помощь и госпитализировали в мерефянскую больницу.

 

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