Под Харьковом из-за короткого замыкания сгорела маслобойня

21 ноября вечером в Золочеве произошел пожар на частном предприятии по переработке семян подсолнечника.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре на улице Привокзальной, 3 поступило спасателям в 21:47.

Там горел склад хранения подсолнечника, масла и отходов производства.

На момент прибытия первых спасательных подразделений площадь пожара составила 100 кв.м.

Оценив обстановку руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства.

Всего в тушении огня принимало участие 2 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 12 человек личного состава.

Пожар огнеборцы локализовали в 23:10, ликвидировали в 00:30.

Пострадавших нет.

Причиной возникновения пожара, по данным ГСЧС, стало короткое замыкание электросети.