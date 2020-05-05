Под Харьковом из-за короткого замыкания загорелся дом

В Харьковской области накануне произошел пожар в доме барачного типа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 4 мая в 16:31 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Южное Дергачевского района области, где на ул. Шевченко, 21 горела пристройка к одноэтажному жилому дому барачного типа.

На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции кровли и перекрытия жилого дома на площади 50 кв.м., а также пристройка к дому на площади 10 кв.м.

В 17:39 пожар спасатели локализовали, а в 18:55 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электросети.