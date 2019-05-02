Под Харьковом из-за молнии сгорело 25 тонн соломы

1 мая в 19:43 спасателям поступило сообщение о пожаре на пустыре в с. Николо-Камышеватая Красноградского района Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, местные жители, чьи дома находились в 50 метрах от прошлогодней скирды соломы одного из сельскохозяйственных предприятий, видели, как в нее попал грозовой разряд, и над скирдой сразу поднялся большой столб пламени.

На момент прибытия пожарных копны соломы весом около 25 тонн уже была полностью охвачена огнем на площади 70 кв.м.

Вокруг очага пожара была сухая трава, которая могла загореться, и пламя могло добраться до жилых домов.

В 21:43 пожар спасатели локализовали и в 09:35 полностью ликвидировали.

Частные дома не пострадали.