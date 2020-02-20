Под Харьковом из-за пожара в подвале пятиэтажки эвакуировали 50 человек

20 февраля 2020 г. 10:05
21 просмотр

В Дергачевском районе Харьковской области во время пожара в подвале пятиэтажки пожарными были эвакуированы 50 жильцов дома.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома на ул. Сумской путь, 24 в селе Подворки поступило спасателям 19 февраля в 14:52.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в подвальном помещении горит ветошь и мусор. Площадь возгорания составляла около 5 кв.м.

Из-за задымления пожарным пришлось эвакуировать 50 жителей 2-го и 3-го подъезда.

В 15:38 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 16:05 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.