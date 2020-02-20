Под Харьковом из-за пожара в подвале пятиэтажки эвакуировали 50 человек

В Дергачевском районе Харьковской области во время пожара в подвале пятиэтажки пожарными были эвакуированы 50 жильцов дома.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома на ул. Сумской путь, 24 в селе Подворки поступило спасателям 19 февраля в 14:52.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в подвальном помещении горит ветошь и мусор. Площадь возгорания составляла около 5 кв.м.

Из-за задымления пожарным пришлось эвакуировать 50 жителей 2-го и 3-го подъезда.

В 15:38 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 16:05 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.