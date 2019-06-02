Под Харьковом из-за утечки газа произошел пожар на заводе

02 июня 2019 г. 18:25
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В Харьковской области, на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим возгоранием.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, сообщение о ЧП на Харьковщине поступило спасателям 2 июня в 11:10.

К тушению пожара были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники.

В 11:42 пожар локализовали на площади 50 кв. м.

Как отмечается, открытого огня не было, и спасатели провели охлаждение технологической установки.

В 12:12 пожар ликвидировали.

В результате ЧП и его ликвидации никто не пострадал.

 

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