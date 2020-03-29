Под Харьковом из-за выжигания сухостоя сгорел дом и пострадала женщина

29 марта 2020 г. 11:22
925 просмотров

За прошедшие сутки, 28 марта, пожарным поступило 104 сообщения о возгорании сухостоев и от сжигания мусора на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При этом спасатели отмечают, что общая площадь этих пожаров - более 90 га за сутки, и что с каждым часом их количество растет.

По данным ГСЧС, подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслия людей, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Так, во время одного из таких пожаров в с. Ржавец Харьковского района получила ожоги рук 56-летняя женщина, которая пыталась помешать распространению пламени.

Кроме того, огонь, перешедший от горевшей травы и мусора, уничтожил 3 хозяйственные постройки, грубые корма для скота, забор, а также заброшенный дом, а еще в одном частном доме огонь повредил крышу.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.