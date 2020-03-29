Под Харьковом из-за выжигания сухостоя сгорел дом и пострадала женщина

За прошедшие сутки, 28 марта, пожарным поступило 104 сообщения о возгорании сухостоев и от сжигания мусора на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При этом спасатели отмечают, что общая площадь этих пожаров - более 90 га за сутки, и что с каждым часом их количество растет.

По данным ГСЧС, подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслия людей, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Так, во время одного из таких пожаров в с. Ржавец Харьковского района получила ожоги рук 56-летняя женщина, которая пыталась помешать распространению пламени.

Кроме того, огонь, перешедший от горевшей травы и мусора, уничтожил 3 хозяйственные постройки, грубые корма для скота, забор, а также заброшенный дом, а еще в одном частном доме огонь повредил крышу.