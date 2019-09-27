 

Под Харьковом изнасиловали 16-летнюю девушку

27 сентября 2019 г. 10:32
274 просмотра

В Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девочки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 сентября в 15:20 в полицию обратился отец потерпевшей и сообщил, что 21 сентября около 20:00 вблизи села Серый Яр малознакомые в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь.

Как сообщила девушка, двое малознакомых мужчин предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук. Вблизи села Серый Яр в машине мужчины изнасиловали потерпевшую.

Полицейские в течение нескольких часов установили личности злоумышленников и задержали их.

Ими оказались местные жители 20 и 44 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас они находятся в следственном изоляторе и ждут избрания им меры пресечения.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.