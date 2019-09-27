Под Харьковом изнасиловали 16-летнюю девушку

В Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девочки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 сентября в 15:20 в полицию обратился отец потерпевшей и сообщил, что 21 сентября около 20:00 вблизи села Серый Яр малознакомые в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь.

Как сообщила девушка, двое малознакомых мужчин предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук. Вблизи села Серый Яр в машине мужчины изнасиловали потерпевшую.

Полицейские в течение нескольких часов установили личности злоумышленников и задержали их.

Ими оказались местные жители 20 и 44 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас они находятся в следственном изоляторе и ждут избрания им меры пресечения.