 

Под Харьковом лошадь убила 14-летнюю девочку

05 августа 2019 г. 17:20

На Харьковщине в результате несчастного случая погибла 14-летняя девушка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на лугу в поселке  Безлюдовка 3 августа около 11:50 было обнаружено тело девочки, которая проживала в поселке Слобожанское Харьковского района.

На место происшествия выезжали правоохранители.

Предварительно установлено, что лошади местных жителей паслись на Безлюдовском пастбище. 

Девочка решила без разрешения напоить коня и привязала себя веревкой за талию к животному, что категорически запрещено. 

Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку следом. 

Через некоторое время животное удалось остановить и успокоить, однако от полученных травм девушка скончалась на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

 

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