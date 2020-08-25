Под Харьковом медики спасли годовалого ребенка в состоянии клинической смерти после удара током

В Харьковском районе медики реанимировали маленького ребенка, который получил удар током.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сегодня, 25 августа, в 12:16 медикам скорой помощи поступил вызов в село Васищево по поводу электротравмы у ребенка.

Выяснилось, что во время полива огорода мальчик в возрасте 1 года и 3 месяцев бегал по траве и наступил на проволоку.

Прибыв на место вызова, бригада экстренной медпомощи зафиксировала клиническую смерть ребенка и сразу начала проведение реанимационных мероприятий.

Благодаря профессиональным действиям бригады медиков сердечную деятельность у ребенка удалось восстановить. Жизнь маленького жителя Харьковщины была спасена. Затем мальчика госпитализировали в лечебное учреждение.