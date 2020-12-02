Под Харьковом медики спасли замерзшего мужчину, которого нашли без сознания

На Харьковщине в связи с похолоданием растет количество вызовов в службу «103» по поводу переохлаждения.

Так, в первый день зимы в Змиевском районе области медики спасли мужчину от переохлаждения.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вызов в село Слобожанское поступил медикам 1 декабря в 6:42.

Там в экстренной медицинской помощи нуждался 51-летний мужчина, которого без сознания нашел прохожий на территории одного из гаражных кооперативов.

После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи бригада ЭМП госпитализировала пострадавшего в лечебное учреждение.