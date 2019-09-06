Под Харьковом из-за молнии загорелся частный дом

5 сентября в 18:27 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме в поселке Панютино, на ул. 1-го Мая, 47.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, звонили соседние жители, которые видели, как в крышу дома, в котором уже долгое время никто не жил, ударила молния.
Прибывшие на место пожара спасатели установили, что площадь пожара составила около 150 м.кв.
Огнем были охвачены и внутренние помещения, и крыша дома.
В 19:47 спасатели локализовали огонь.
Окончательная ликвидация пожара состоялась в 21:34.
Пострадавших в результате пожара нет.