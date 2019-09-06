 

Под Харьковом из-за молнии загорелся частный дом

06 сентября 2019 г. 10:34
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5 сентября в 18:27 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме в поселке Панютино, на ул. 1-го Мая, 47.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, звонили соседние жители, которые видели, как в крышу дома, в котором уже долгое время никто не жил, ударила молния.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что площадь пожара составила около 150 м.кв.

Огнем были охвачены и внутренние помещения, и крыша дома.

В 19:47 спасатели локализовали огонь.

Окончательная ликвидация пожара состоялась в 21:34.

Пострадавших в результате пожара нет.

 

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