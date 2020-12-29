Под Харьковом мужчина и женщина погибли в результате пожара в доме

В Харьковском районе 2 человека погибли в результате пожара в доме, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

29 декабря в 00:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в доме на двух владельцев в селе Березовка, на улице Космической, 6-а.

Прибывшие спасатели установили, что в доме горели домашние вещи на площади 10 кв.м.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела 32-летнего мужчины и 22-летней женщины.

В 01:30 пожар был локализован, а в 02:45 - ликвидирован.

Окончательную его причину устанавливают.