Под Харьковом мужчина и женщина погибли в результате пожара в доме

29 декабря 2020 г. 12:15
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В Харьковском районе 2 человека погибли в результате пожара в доме, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

29 декабря в 00:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в доме на двух владельцев в селе Березовка, на улице Космической, 6-а.

Прибывшие спасатели установили, что в доме горели домашние вещи на площади 10 кв.м.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела 32-летнего мужчины и 22-летней женщины.

В 01:30 пожар был локализован, а в 02:45 - ликвидирован.

Окончательную его причину устанавливают.

 

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