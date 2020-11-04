Под Харьковом мужчина из-за ревности поджег дом и пытался убить свою жену

На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении в покушении на убийство мужчине, который из ревности чуть не лишил жизни свою жену.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Преступление произошло в одном из сел Печенежского района. Ночью 2 ноября окровавленная 34-летняя жительница села Пятницкое прибежала к соседке и рассказала, что ее пытался убить муж. Соседка сразу вызвала скорую помощь и полицию.

Правоохранители установили, что ножевые ранения женщине нанес ее 43-летний мужчина, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство своей бывшей жены.

С многочисленными ножевыми ранениями головы и рук пострадавшую доставили в больницу.

На следующий день правоохранители установили местонахождение злоумышленника. Он прятался у знакомых в поселке Кочеток.

Полицейские установили, что накануне инцидента женщина пошла по делам. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, заподозрил жену в измене и из-за ревности поджег ей дом. Но на этом ревнивец не остановился. Он спрятался на территории одного из домовладений и ожидал, когда мимо будет проходить жена. Дождавшись потерпевшую, злоумышленник схватил ее и силой затащил в пристройку дома, где никто не живет. Он достал нож и начал наносить жене удары по голове, шее и рукам, но женщине удалось убежать.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

По факту поджога дома открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Суд рассматривает ходатайство следователя о содержании подозреваемого под стражей.